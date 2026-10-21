Los conductores deben conocer qué exige la ley al acercarse a un cruce, aunque no haya señales de tránsito (Fuente: Shutterstock).

La ley de tránsito de California obliga a los conductores a ceder el paso a los peatones que cruzan por un paso peatonal señalizado o por uno no señalizado ubicado en una intersección.

La Sección 21950 del Código de Vehículos también exige reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias para evitar poner en riesgo a quienes caminan, incluso cuando no hay un semáforo que regule el tránsito .

Qué deben hacer los conductores cuando un peatón cruza la calle

La normativa establece que los conductores deben ceder el derecho de paso a los peatones que atraviesan la calzada por un cruce peatonal, tanto si está demarcado con líneas en el pavimento como si se encuentra en una intersección sin señalización visible .

El apartado (a) de la Sección 21950 del Código de Vehículos de California lo establece expresamente: “El conductor de un vehículo deberá ceder el derecho de paso a un peatón que cruce la calzada dentro de cualquier paso de peatones marcado o dentro de cualquier paso de peatones no marcado en una intersección”.

A su vez, el texto indica que el conductor debe “ejercer el debido cuidado y deberá reducir la velocidad del vehículo o tomar cualquier otra medida relacionada con la operación del vehículo según sea necesario para salvaguardar la seguridad del peatón”.

La ausencia de un semáforo o de marcas en el pavimento no debe interpretarse como una autorización para ignorar la seguridad de los peatones. Fuente: Shutterstock ThalesAntonio

Es importante saber que la ausencia de un semáforo de líneas pintadas no elimina las obligaciones de los conductores. La obligación no se limita a detenerse cuando el peatón ya está frente al vehículo, sino que además exige anticiparse a posibles riesgos y ajustar la conducción al acercarse a estos cruces.

¿Los peatones también deben respetar las reglas?

Sí. Aunque la ley otorga protección a quienes cruzan por los pasos peatones contemplados en la norma, también les exige actuar con precaución y evitar situaciones que puedan provocar una colisión.

El apartado (b) de la Sección 21950 establece que ningún peatón puede abandonar repentinamente la acera u otro lugar seguro y correr hacia la trayectoria de un vehículo que se encuentre tan cerca que represente un peligro inmediato. Tampoco deben detenerse ni retrasar innecesariamente el tránsito en un cruce peatonal (esté marcado o no).

Finalmente, el apartado (d) aclara que las obligaciones del peatón no eximen a quien conduce de proteger la seguridad de las personas que cruzan.