La falta de profesionales sanitarios dejó de ser una proyección futura y pasó a convertirse en un problema inmediato para el sistema de salud estadounidense. Frente a ese escenario, Texas tomó una decisión que rompe con décadas de tradición médica: permitir que médicos formados en el exterior ejerzan sin pasar por una residencia local completa.

La medida, formalizada a través de la Ley HB 2038, también conocida como “DOCTOR Act”, busca cubrir vacantes críticas, reducir listas de espera y evitar el colapso en hospitales de zonas rurales y ciudades intermedias del estado.

El cambio no es menor: por primera vez, la Green Card médica deja de estar atada obligatoriamente a una residencia tradicional en Texas y se reemplaza por un sistema de supervisión prolongada.

Qué establece la nueva ley HB 2038 en Texas

La normativa, aprobada en diciembre de 2025, habilita a médicos con formación internacional a ejercer bajo un esquema alternativo:

No deberán cursar una residencia completa en Texas.

Podrán trabajar durante cuatro años bajo supervisión profesional , en lugar de hasta siete años de formación tradicional.

El objetivo central es ampliar rápidamente la base médica activa.

Este cambio responde a dos factores estructurales: el envejecimiento de la planta médica actual y el crecimiento poblacional sostenido, especialmente en el sur del estado y en áreas rurales.

Sobre el perfil de los profesionales, The Texas Tribune remarcó:

“De los 100.000 médicos con licencia en Texas, aproximadamente una cuarta parte se formó fuera de Estados Unidos, lo que iguala la proporción nacional. No está claro cuántos de ellos ejercen realmente como médicos”.

Por qué Texas tomó esta decisión

A diferencia de otros estados, Texas enfrenta una combinación crítica:

Crecimiento demográfico acelerado.

Aumento de población envejecida.

Falta de especialistas en medicina general, pediatría y salud comunitaria.

Dificultad para atraer médicos a zonas alejadas de grandes ciudades.

El legislador Tom Oliverson explicó el núcleo del problema:

“Básicamente, hay personas dispuestas a venir a ejercer la medicina en nuestro estado y capaces de hacerlo. Todas estas personas son médicos. Pero no pueden ejercer aquí o el camino es tan difícil que decidieron no hacerlo”.

Requisitos para que un médico extranjero pueda trabajar en Texas

La ley no habilita automáticamente a cualquier profesional. Los médicos deberán cumplir con exigencias formales y técnicas, entre ellas:

Poseer cinco años de experiencia previa.

Demostrar competencia en inglés .

No tener antecedentes disciplinarios .

Aprobar los exámenes de licencia exigidos en Estados Unidos.

Contar con una oferta laboral concreta en Texas.

Esto busca evitar una flexibilización sin control y mantener estándares mínimos de calidad asistencial.

Qué impacto puede tener en las ofertas laborales

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre salarios y condiciones laborales. El doctor Iván Meléndez explicó que el problema no es solo de recursos humanos, sino también financiero:

“Los pagos de seguros, así como los recortes a Medicare y Medicaid, sin duda han sido un factor en la economía de la atención médica. No creo que sea la principal causa de nuestra escasez”.

Y añadió que si bien la normativa atraerá profesionales, no necesariamente mejorará de inmediato las condiciones económicas del sector.

Sobre el riesgo de abuso laboral, el especialista sostuvo:

“En cuanto a que estos médicos sean víctimas de abuso mediante la reducción de reembolsos o de que los hospitales se aprovechen de ellos, la junta ha implementado medidas que ayudan a minimizar la posibilidad de que eso suceda”.