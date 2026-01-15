Un programa piloto acaba de encender el radar social en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York puso en marcha una iniciativa que combina ingresos mensuales garantizados, acompañamiento social y un pago extraordinario en efectivo para jóvenes que atraviesan situaciones de inseguridad habitacional.

El plan busca algo más que aliviar una urgencia: apunta a romper el ciclo de la precariedad y facilitar el acceso a una vida estable en una de las ciudades más caras del mundo.

Nueva York ofrece una nueva asistencia económica

El programa, impulsado por el Concejo Municipal de Nueva York junto a la organización Covenant House New York, propone una fórmula poco habitual en políticas públicas: entregar dinero en efectivo sin condiciones estrictas, acompañado por orientación social.

Nueva York puso en marcha una iniciativa que combina ingresos mensuales garantizados, acompañamiento social y un pago extraordinario en efectivo para jóvenes que atraviesan situaciones de inseguridad habitacional. Imagen: archivo.

Cada participante recibirá:

USD 1.200 por mes durante nueve meses

Un pago adicional único de USD 5.000, disponible en el momento que la persona lo necesite

En total, el beneficio puede alcanzar los USD 15.800 por persona, una suma que puede marcar la diferencia entre la calle, un refugio temporario o la posibilidad real de alquilar una vivienda.

Quiénes pueden acceder al programa

El plan está dirigido a un grupo muy específico:

Jóvenes de 18 a 24 años

Que vivan en Nueva York

Que se encuentren en situación de inseguridad habitacional (sin vivienda estable, en refugios, en casas temporales o en riesgo de quedarse en la calle)

En esta primera etapa, solo 60 personas serán seleccionadas para formar parte del programa piloto.

Esto permite que el Estado y las organizaciones involucradas puedan seguir de cerca los resultados antes de una posible ampliación.

Más que dinero: el enfoque detrás del programa

Aunque el aspecto más visible son los pagos, el programa fue diseñado como un modelo integral. No se trata solo de transferencias monetarias, sino de un acompañamiento para reconstruir proyectos de vida.

Los responsables del plan evaluarán indicadores como:

Acceso a vivienda permanente

Mejora en la seguridad alimentaria

Reducción de deudas personales

Mayor estabilidad laboral o educativa

El objetivo es medir si el ingreso garantizado puede ser una herramienta eficaz para prevenir la cronificación de la pobreza juvenil.