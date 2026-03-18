El pasaporte estadounidense es un documento crucial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales, siendo parte de las identificaciones obligatorias que las autoridades solicitarán en la mayoría de los controles. En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes que se llevarán a cabo del sábado 21 al sábado 28 de marzo para quienes durante esa semana deban gestionar un ejemplar desde cero, pero no puedan acudir a los centros convencionales. Durante esta semana siguiente, las instalaciones enlistadas a continuación se encontrarán disponibles para quienes cumplan con todos los requisitos para tramitar el pasaporte por primera vez City of Dublin (Dublin, CA) UC Irvine (Irvine, CA) Orange Post Office (Orange, CT) Rowan Public Library (W Fisher St 201, Salisbury, NC) Precinct 2 Place 1 Manvel Annex (Corporate Dr 7313, Manvel, TX) Evelyn Meador Branch Library (N Meyer Ave 2400, Seabrook, TX) South Houston Post Office (South Houston, TX) Palos Verdes Library District (Rolling Hills Estates, CA) Walker Ranch Senior Center (W Rhapsody Dr 835, San Antonio, TX) Centro de Servicios Integrados (Carr. 155, Sec. El Desvío, Orocovis, PR) Al Gorman Center (Linden Ave 745, Gustine, CA) City of Los Banos (J St 520, Los Banos, CA) Stanislaus County Clerk Recorder (Modesto, CA) Nick Blom Salida Library (Salida, CA) Old County Courthouse (W Santa Ana Blvd 211, Santa Ana, CA) Turlock Public Library (Turlock, CA) Metairie Post Office (Metairie, LA) Cameron County District Clerk (E Levee St 1034, Brownsville, TX) Según lo indican las autoridades, los pasos obligatorios que deben seguir quienes tengan que tramitar este documento por primera vez son Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.