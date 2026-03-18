La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos. A menos que se disponga de una excepción para su tramitación, las autoridades la requerirán como parte de los documentos obligatorios para poder ingresar al país. En este contexto, es fundamental considerar ciertos aspectos para mantener su validez y evitar cualquier tipo de inconveniente durante su presentación. Una situación frecuente es que el pasaporte americano esté vencido, pero contenga una visa válida. En tales circunstancias, si el viajero decide recortar el permiso y adherirlo a un nuevo pasaporte, el visado será revocado automáticamente. Es fundamental que los viajeros se aseguren de que tanto su pasaporte como su visa estén en regla antes de emprender un viaje. La falta de atención a estos detalles puede resultar en inconvenientes significativos durante el proceso de entrada a un país. En tales circunstancias, si el viajero es admitido, la identificación internacional actual será sellada junto con la anotación (VIOPP, “visado en otro pasaporte”). “Es imperativo no intentar retirar el visado de su pasaporte antiguo y transferirlo al nuevo pasaporte válido. Si se procede de esta manera, el visado perderá su validez”, advierten las autoridades. Una inquietud común en relación con la visa americana es qué ocurre si este documento caduca mientras su titular se halla en Estados Unidos. El Departamento de Estado establece de manera precisa que esto no representa un inconveniente, ya que la fecha de entrada y salida de cada extranjero se encuentra debidamente registrada en los documentos oficiales.