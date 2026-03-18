El control del Mar Ártico es fundamental para China en su estrategia de expansión geopolítica, conocida como la “Ruta de la Seda Polar”. Este proyecto tiene como objetivo asegurar el acceso a recursos energéticos y reducir los tiempos de navegación hacia Europa y Norteamérica. El dominio de estas aguas permitiría a Beijing afirmarse como una potencia marítima global y disminuir su dependencia de rutas tradicionales que son supervisadas por Estados Unidos y sus aliados. No obstante, el control de esta región está en manos de otra superpotencia, lo que llevaría a China a considerar la ruptura de una alianza inexorable y a utilizar su poderío militar para obtener la soberanía deseada. Analistas señalan que China podría contemplar un plan militar encubierto o de presión estratégica para disputar el control sobre el Ártico, ya sea a través del despliegue de su flota en maniobras conjuntas que luego se tornen competitivas, o mediante la instalación de infraestructura civil con uso dual (comercial y militar). El obstáculo principal para la ambición china sobre el Ártico es Rusia, que actualmente ejerce soberanía sobre gran parte de estas aguas y ha reforzado su presencia militar en la zona con submarinos nucleares, rompehielos armados y bases aéreas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha alterado de manera profunda el equilibrio geopolítico y también impacta en el futuro del Ártico. En este contexto, la prolongación de la guerra en Ucrania debilita a Moscú y, a largo plazo, podría facilitar que Beijing transforme su influencia económica en una presencia estratégica y eventualmente militar en el Ártico, aumentando el riesgo de futuros roces entre ambos aliados. Por un lado, el Kremlin tuvo que concentrar gran parte de sus recursos militares, logísticos y financieros en el frente ucraniano, lo que reduce su capacidad de mantener la misma intensidad de control en la región ártica. Esta sobrecarga abre una ventana para China, que puede verla como la oportunidad perfecta para ejecutar sus planes. Al mismo tiempo, las sanciones occidentales contra Rusia han incrementado su dependencia de Beijing, lo que otorga a China una posición de ventaja en la negociación por proyectos en el Ártico. La creciente importancia económica de la región y el ascenso militar de China plantean un riesgo real de tensiones futuras sobre lasoberanía ártica. Un choque abierto entre Moscú y Beijing por el Ártico aún parece lejano, dado que ambos países mantienen una alianza contra Occidente. Sin embargo, la situación actual podría cambiar y es fundamental observar cómo se desarrollan las dinámicas de poder en la región. La cooperación entre Moscú y Beijing podría verse afectada por intereses divergentes en el Ártico.