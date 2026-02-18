En general, el Documento de Autorización de Empleo es un permiso esencial para todas las personas que no disponen de una Green Card, pero quieren trabajar en Estados Unidos. “Los empleadores estadounidenses deben asegurarse de que todos sus empleados, independientemente de su ciudadanía u origen nacional, estén autorizados para trabajar en el país”, indica USCIS. En ese sentido, las autoridades especifican las medidas que todos los portadores deben tomar para garantizar la validez y durabilidad de este documento. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, necesitan un Documento de Autorización de Empleo quienes Si el documento está próximo a vencer y su portador aún es elegible para gestionar este permiso, USCIS indica que se presente la solicitud con la mayor antelación posible dentro de los 180 días previos al vencimiento. El trámite se realiza mediante la presentación del Formulario l-765