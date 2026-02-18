El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York anunció un endurecimiento en sus sanciones con un sistema de puntos: llegando a determinada cantidad, la licencia de conducir es suspendida. Esto supone un problema para los conductores que no conocen cuáles son las principales infracciones y cuántos puntos suma cada una de ellas. Además, hubo un aumento en la escala de puntos, por lo que se puede llegar al límite más rápido. El sistema de puntos del DMV asigna una penalización específica a cada infracción con el objetivo de reforzar la seguridad vial. Sin embargo, el endurecimiento reciente facilita que más conductores pierdan la licencia, lo que, según algunos sectores, podría incentivar la conducción sin registro válido. Cambios en la asignación de puntos: El incremento en varias de estas categorías, sumado al nuevo período de evaluación y al límite más bajo para suspender la licencia, eleva significativamente el riesgo de inhabilitación por acumulación de puntos. El nuevo límite para Nueva York se fijó en 10 puntos en los últimos 24 meses. Anteriormente, era de 11 puntos en 18 meses. Llegado ese momento, la suspensión de la licencia es inminente. Para evitar esto, se recomienda informarse sobre las novedades de la DMV de cada estado, para estar al tanto de las modificaciones que sufren las infracciones de tanto en tanto. Entró en vigencia a partir del lunes 16 de febrero de 2026, por lo que estos efectos ya pueden estar sintiéndose en los controles viales, de acuerdo a las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados en Nueva York.