La Green Card es un documento esencial para todos los residentes permanentes en Estados Unidos, pues certifica su estatus legal en el país y evidencia su permiso para vivir, estudiar, trabajar o viajar dentro del país. En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica en su sitio web oficial cuándo resulta necesario reemplazarla por un nuevo ejemplar debido a la edad de su portador. La agencia gubernamental encargada de regular los trámites relacionados con inmigración detalla que todos los residentes permanentes legales al alcanzar los 14 años deben gestionar un nuevo ejemplar. La única excepción a esta norma es que la Green Card tenga fecha de caducidad pautada para antes de que su titular cumpla los 16 años. Si esto no aplica, quienes alcancen sus 14 años en 2026 deberán tramitar otra vez el documento. Según lo indican las autoridades, para realizar este trámite se debe presentar el Formulario l- 90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente en línea o por correo. En caso de que se apruebe, el nuevo ejemplar se enviará por correo. El aviso de recibo de que se el trámite está en curso puede utilizarse como prueba de estatus de residente permanente hasta que finalmente se emita el nuevo plástico y enunciará lo siguiente