En Estados Unidos el acceso al plan de salud que subsidia el Gobierno, Medicare Parte B, está sujeto a una fecha límite clave. Este beneficio es fundamental para la cobertura médica de personas mayores de 65 años, pero su acceso podría complicarse para algunos solicitantes.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), aquellos que no se registren durante los periodos de inscripción podrían enfrentar penalizaciones o la imposibilidad de acceso al programa.

Qué Medicare Parte B

Medicare Parte B es una cobertura médica que ofrece la SSA que cubre consultas, servicios preventivos, exámenes de laboratorio, equipos médicos y algunos medicamentos recetados.

La Parte B del programa exige el pago de una prima mensual, a diferencia de la Parte A, que por lo general no tiene costo. Sin embargo, no inscribirse dentro del período correspondiente puede generar penalizaciones que aumentan el precio del seguro de manera permanente.

La fecha límite para solicitar este beneficio del Seguro Social

Todos los años el plazo es el mismo: el Período General de Inscripción de Medicare está abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Durante este tiempo, quienes no se hayan registrado previamente tienen la oportunidad de hacerlo, aunque con posibles penalizaciones .

Los solicitantes que se inscriban una vez finalizado este período se arriesgan a perder la cobertura o enfrentar costos adicionales permanentes. Es importante actuar dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones.

Todas las personas que serán afectadas por la prohibición de este beneficio del Seguro Social

La normativa afecta a personas que no se inscribieron en Medicare Parte B dentro de los plazos iniciales. Entre los grupos más perjudicados están:

Aquellos que rechazaron la inscripción automática a los 65 años .

Personas que no aprovecharon el Periodo de Inscripción Inicial .

Individuos que no calificaron para un Periodo Especial de Inscripción .

Quienes perdieron la cobertura de la Parte B por falta de pago o retiro voluntario.

Para estas personas, la inscripción tardía en Medicare implicará una penalización mensual acumulativa que aumentará el costo de la cobertura médica.

Cómo afecta la prohibición de este beneficio del Seguro Social a los nuevos solicitantes

Las personas que no se registren a tiempo enfrentarán una penalización del 10% sobre la prima mensual de Medicare Parte B por cada 12 meses de retraso. Este recargo se aplicará de manera indefinida, salvo en los siguientes casos:

Individuos con ingresos limitados que sean elegibles para un Programa de Ahorros de Medicare

Beneficiarios de Seguridad Social por discapacidad que alcancen los 65 años.

Además, la cobertura de Medicare Parte B comienza el primer día del mes siguiente a la inscripción, por lo que cualquier retraso podría generar un periodo sin cobertura médica.