El Departamento de Licencias del Estado de Washington establece en su sitio web oficial los requisitos de circulación que deben cumplir los menores de 18 años tras gestionar su primera licencia de conducir.

A pesar de que los residentes de 16 y 17 años pueden solicitar este permiso si satisfacen una serie de condiciones necesarias, es esencial que, después del primer año de haber obtenido el documento, se respeten pautas estrictas de manejo para evitar problemas con las autoridades.

Una de estas condiciones especifica la franja horaria en la que tendrán prohibido manejar sin un acompañante que cumpla con los criterios requeridos.

Restricciones nocturnas para conductores según edad y cumplimiento de requisitos

El estado establece que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante un año.

Únicamente podrán transitar en ese intervalo horario aquellos que se encuentren acompañados de otro conductor en posesión de licencia de conducir y que sea mayor de 25 años.

Los menores de 18 años deben circular cumpliendo con ciertas restricciones. Fuente: archivo.

“Las autoridades informan que, tras un año de conducción segura, se levantan las restricciones para manejar de noche.”

En caso de que se infrinja esta norma, se notificará a los padres del menor en la primera ocasión. Si la irregularidad se repite, la licencia podría ser suspendida durante 6 meses o hasta que el menor cumpla 18 años, lo que ocurra primero.

Además, es fundamental que los padres estén al tanto de las consecuencias que pueden derivarse de tales acciones. La responsabilidad recae en ellos para garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas.

Restricciones adicionales para estos conductores

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, durante los primeros 6 meses después de haber obtenido la licencia no tendrán permitido circular con pasajeros menores de 20 años, a no ser que sean familiares directos.

Durante los 6 meses restantes del año posterior a adquirir el documento, tampoco podrán viajar con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.

Finalmente, tienen prohibido el uso de todo tipo de dispositivo inalámbrico mientras conducen, incluso si cuentan con la función manos libres.