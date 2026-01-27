Medicaid es el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a personas de bajos ingresos y a grupos considerados prioritarios por el sistema sanitario. Aunque funciona bajo lineamientos federales, cada estado administra el programa y define parte de sus beneficios, lo que genera diferencias en la cobertura.

En líneas generales, Medicaid no ofrece una cobertura uniforme para todos. El acceso a los servicios médicos depende del estatus de adhesión, los ingresos, la edad, la situación familiar y si el estado adoptó o no la expansión del programa.

Quiénes pueden ser beneficiarios de Medicaid

Para ser beneficiario de Medicaid, la persona debe cumplir con criterios específicos definidos por el gobierno federal y aplicados por cada estado. El principal requisito es el nivel de ingresos, que debe ubicarse por debajo de ciertos umbrales establecidos en relación con el tamaño del hogar.

Además del ingreso, el programa prioriza a determinados grupos. Entre ellos se encuentran los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los adultos de bajos ingresos en estados que ampliaron Medicaid.

Medicaid se encuentra en riesgo a partir de los recortes que el Gobierno quiere implementar en el 2026. Fuente: Archivo. Richard Stephen

La elegibilidad también puede variar según el estatus migratorio y la residencia legal, aunque algunos servicios básicos de emergencia están garantizados independientemente de esa condición. Cada estado tiene la facultad de exigir documentación adicional y definir criterios más restrictivos o más amplios.

Qué servicios cubre Medicaid según el tipo de beneficiario

Niños y adolescentes

Es el grupo con la cobertura más amplia. Medicaid garantiza controles médicos periódicos, atención preventiva, vacunas, hospitalización, estudios de diagnóstico, tratamientos especializados y atención de la salud mental. El objetivo es asegurar el seguimiento integral del crecimiento y el desarrollo infantil.

Mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas acceden a una cobertura reforzada que incluye controles prenatales, estudios médicos, atención durante el parto y cuidados posteriores al nacimiento. También se cubren servicios hospitalarios y medicamentos relacionados con el embarazo y el posparto durante un período determinado.

Adultos de bajos ingresos

Los adultos que califican por nivel de ingresos acceden a servicios médicos esenciales como consultas ambulatorias, hospitalización, atención de emergencias, estudios de laboratorio y, en la mayoría de los estados, medicamentos recetados. En los estados con expansión de Medicaid, este grupo cuenta con una cobertura más amplia y estable.

Adultos mayores de 65 años

Para las personas mayores, Medicaid cumple un rol clave en la cobertura de servicios que no siempre están incluidos en otros programas. Se destacan los cuidados a largo plazo, la atención en hogares de ancianos, la asistencia domiciliaria y los tratamientos médicos prolongados.

Personas con discapacidad

Este grupo accede a una cobertura más extensa debido a sus necesidades específicas. Medicaid cubre terapias de rehabilitación, atención especializada, medicamentos, servicios de salud mental y cuidados continuos. En muchos casos, estas personas pueden conservar el beneficio aun con ingresos superiores a los de otros beneficiarios.

¿Qué ocurrirá con Medicaid tras los recortes del Gobierno?

El programa Medicaid vuelve a estar bajo análisis ante la posibilidad de recortes y cambios impulsados por Donald Trump. Durante su anterior gestión, se promovieron medidas para reducir el gasto, endurecer los requisitos de elegibilidad y otorgar mayor control a los estados.

En ese escenario, los sectores más afectados serían los adultos sin hijos y quienes dependen de la expansión de Medicaid para mantener el acceso a la atención médica. Mientras tanto, el programa continúa vigente bajo las reglas actuales, aunque con un contexto de incertidumbre para millones de personas.