La visa americana es un documento indispensable para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una excepción para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los documentos obligatorios para poder trasladarse hacia el puerto de entrada.

En ese sentido, existen ciertas consideraciones que se deben tener para preservar su validez y evitar cualquier tipo de inconveniente al momento de su presentación.

Estados Unidos revocará automáticamente la visa americana a quienes la presenten de esta manera

Una situación común es que el pasaporte americano venza, pero contenga en su interior una visa vigente. En estos casos, si el viajero recorta el permiso y lo pega en un nuevo pasaporte, el visado será revocado automáticamente.

La visa americana debe mantenerse en el pasaporte donde fue emitido originalmente. Fuente: archivo.

La indicación para evitar esta situación es viajar tanto con el pasaporte antiguo -que contiene el visado vigente- como con el nuevo pasaporte.

En dichas circunstancias, si el viajero es admitido, la identificación internacional actual será sellada junto con la anotación (VIOPP, “visado en otro pasaporte).

“No intentes quitar el visado de tu pasaporte antiguo y meterlo en el nuevo pasaporte válido. Si lo haces, tu visado dejará de ser válido”, advierten las autoridades.

Información esencial sobre la visa americana que todos los viajeros deben conocer

Una preocupación frecuente relacionada con la visa americana es qué sucede si este documento vence mientras su portador se encuentra en Estados Unidos.

El Departamento de Estado especifica claramente que esto no es un problema dado que la fecha de ingreso y egreso de cada extranjero está registrada en los documentos oficiales.