Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para quienes deseen realizar viajes internacionales, pues en la mayoría de los controles las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios para autorizar estos traslados.

En ese marco, el Gobierno de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial en determinadas circunstancias esta identificación internacional no podrá renovarse, ya sea por falta de documentos específicos, por la edad del solicitante o por el momento en el que fue gestionado.

En dichos casos, será necesario solicitar el pasaporte desde cero como si nunca hubiera sido tramitado en un primer lugar.

Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte a quienes no puedan presentar este nuevo papel

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades, cuando un pasaporte no refleja el nombre legal de su portador y la persona no cuenta con un documento que evidencie su cambio de nombre ante la ley, esta identificación no puede renovarse, sino que debe actualizarse nuevamente.

En lugar de completar el Formulario DS-82 como se haría rutinariamente, deberá presentarse en persona el Formulario DS-11.

En estos casos el pasaporte debe actualizarse a través del Formulario DS-11. Fuente: archivo.

Otras situaciones en las que no puede renovarse el pasaporte

Tampoco califican para la renovación ningún ejemplar que

Fue emitido hace más de 15 años

Está perdido, dañado o lo robaron

Se tramitó cuando el portador tenía menos de 16 años

Cómo tramitar un nuevo pasaporte cuando no puede presentarse este papel

Las instancias que deben atravesarse para realizar la gestión desde cero son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.