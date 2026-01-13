Las autoridades detallaron la fecha de implementación de esta medida y los procedimientos a seguir.

La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que optan por visitar Estados Unidos. A menos que se disponga de una exención para su tramitación, las autoridades la requerirán para habilitar el traslado al puerto de entrada, donde un oficial de CBP llevará a cabo la inspección pertinente.

En este contexto, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial sobre los daños en el pasaporte que podrían ocasionar que una visa se considere automáticamente inválida, sin tener en cuenta su fecha de caducidad original.

Estados Unidos anula visas a quienes presenten pasaportes en esa condición

Las autoridades especifican que las visas que no se encuentren físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencian daños dejarán de ser válidas.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero", se afirma.

Esto podría suceder, por ejemplo, si la página de visas se rompe o si se intenta quitar este documento cuando un pasaporte venció para colocarlo en el nuevo, lo cual está completamente prohibido.

En caso de que se haya emitido un nuevo pasaporte y el anterior aún contenga una visa válida, la instrucción es viajar con doble pasaporte hasta que deba emitirse una nueva en el documento actual.

Aspectos clave sobre la visa americana que es esencial conocer

Las autoridades especifican que la visa americana debe ser válida al momento de solicitar la admisión a Estados Unidos, sin embargo, no es un inconveniente que este documento expire durante el viaje.

“Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en el país”, se afirma. Esto se debe a que el período de admisión se encuentra fijado previamente.

En esa línea, salir de Estados Unidos dentro de los plazos pautados es esencial para resguardar la validez de este documento, pues las visas de quienes se encuentran fuera de estatus se anulan de manera automática y dejan de ser válidas para ingresar al país.