Durante los últimos años, Estados Unidos experimentó un gran desafío a nivel sanitario, que es la falta de profesionales en zonas vulnerables, algo que se traduce en problemas en áreas donde la concentración de pacientes con Medicaid es alta. En este contexto, la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul anunció una iniciativa que se propone reembolsar prestamos estudiantiles para médicos y enfermeros. El denominado Health Care Access Loan Repayment (HEALR) se plantea reforzar el sistema laboral de Medicaid en Nueva York, con el objetivo de disminuir la escasez de médicos y enfermeros en zonas con alta demanda. Se ofrece asistencia en forma de reembolsos de prestamos estudiantiles a solicitantes que se hayan recibido en medicina o enfermería. Para poder acceder a él se deben cumplir determinados requisitos. Para poder aplicar a este beneficio, los solicitantes se deben comprometer a mantener un panel de práctica personal o trabajar en una organización en la que al menos el 30% de los pacientes estén inscriptos por Medicaid, o sean personas sin seguro. También puede tener un contrato con una Red de atención Social designada por el órgano estatal que proporcione derivaciones. Si se cumplen con estos requisitos, los solicitantes recibirán becas destinadas a saldar sus deudas estudiantiles. Este dinero se pagará directamente a los administradores de prestamos. Los montos reembolsables varían según la carrera y el nivel de estudios de cada solicitante: