Viajar dentro de Estados Unidos puede ser más simple de lo que muchos creen. Las autoridades confirmaron que existe un grupo de pasajeros que no necesita presentar documentos de identificación para abordar vuelos nacionales, lo que agiliza los controles en aeropuertos y facilita los traslados dentro del país. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) otorga una excepción para viajar sin documentos a todos los viajeros que cumplan este requisito: Para los mayores de 18 años, las reglas son diferentes: