El Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo controles periódicos sobre los individuos que perciben beneficios por discapacidad con el fin de confirmar que siguen satisfaciendo los criterios médicos y administrativos exigidos por el programa.

Estas evaluaciones pueden influir en los beneficiarios de SSDI y SSI, especialmente cuando la Administración del Seguro Social requiere actualizar información relacionada con su estado de salud, tratamientos médicos o capacidad laboral.

El Gobierno realizará visitas domiciliarias para verificar la existencia de jubilados y pensionados

La medida se denomina Continuing Disability Review o revisión continua de discapacidad, siendo un procedimiento necesario que permite a la Administración del Seguro Social verificar si una persona continua cumpliendo con los requisitos para recibir pagos por discapacidad.

La SSA comunica que la legislación estipula la necesidad de efectuar una revisión médica al menos cada tres años. No obstante, si la condición médica presenta escasas probabilidades de mejora, la revisión puede llevarse a cabo cada cinco a siete años.

La SSA comunica que la legislación estipula la necesidad de efectuar una revisión médica al menos cada tres años

Estas evaluaciones pueden impactar a individuos que reciben:

SSDI, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social, está diseñado para aquellos trabajadores que han contribuido al sistema y que, por diversas razones, han quedado incapacitados.

SSI, el Ingreso Suplementario de Seguridad, se orienta hacia individuos con recursos limitados, incluyendo a adultos mayores y personas con discapacidad que satisfacen ciertos criterios económicos.

¿Las visitas son generadas automáticamente?

Las revisiones de discapacidad no implican que todos los beneficiarios obtendrán automáticamente una visita domiciliaria. La Administración del Seguro Social suele realizar comunicaciones a través de formularios oficiales, como el SSA-454 o el SSA-455, para solicitar información actualizada relacionada con la salud, tratamientos, médicos, hospitales, medicamentos y actividad laboral del beneficiario.

En la actualidad, ciertos beneficiarios tienen la posibilidad de completar el reporte de revisión a través de internet desde su cuenta personal de my Social Security. La SSA también permite el envío del formulario por medio de correo, fax o mediante carga digital.

Tras recibir el reporte, la SSA puede remitir el caso a un examinador de Disability Determination Services (DDS), quien podría solicitar información adicional o programar un examen médico de ser necesario.

Suspenden los pagos a jubilados y pensionados que retrasaron este trámite obligatorio

Ignorar una revisión puede acarrear consecuencias significativas. Si el individuo no completa los formularios, no proporciona información médica o no asiste a una evaluación requerida, la SSA puede concluir que no dispone de datos suficientes para validar la elegibilidad. Esto puede resultar en: