Estados Unidos mantiene protocolos estrictos que todos los pasajeros extranjeros deben cumplir al llegar al país para que las autoridades puedan habilitar el ingreso, entre ellos, atravesar un control biométrico. Este tipo de controles lo administran los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y para realizarlos se utilizan cámaras con tecnología especial a los que todos los recién llegados no ciudadanos deben acercarse. Desde diciembre de 2025, Estados Unidos hizo obligatorio para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país por cualquier medio que pasen por un control biométrico, para el que ya no existen exenciones aplicables. Este proceso consiste de una serie de pasos rápidos que deben seguirse para que la identidad pueda verificarse: Las fotografías tomadas se conservarán durante hasta 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT) como prueba de que el control fue realizado. Según lo indican las autoridades, si bien los estadounidenses pueden formar parte de este programa, la participación es completamente opcional. En estos casos, las fotografías tomadas se descartarán en un plazo de 12 horas.