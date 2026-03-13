La Transportation Security Administration (TSA) aprobó el uso de un nuevo pasaporte digital que permite a las personas viajar dentro de Estados Unidos presentando únicamente el ID digital en el celular. Este sistema se conoce como Digital ID y permite presentar documentos desde aplicaciones o billeteras digitales como Apple Wallet, Google Wallet o aplicaciones oficiales de algunos estados. Varios estados de Estados Unidos ya emiten licencias de conducir o identificaciones digitales compatibles con el sistema Digital ID de la TSA. Entre ellos se encuentran Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Louisiana, Maryland, Montana, New Mexico, New York, Ohio, Puerto Rico, Utah y Virginia. En estos estados, los residentes pueden almacenar su identificación en billeteras digitales como Apple Wallet, Google Wallet o aplicaciones oficiales del gobierno estatal. Sin embargo, la disponibilidad depende tanto del estado como del aeropuerto, ya que no todos los puntos de control cuentan todavía con la tecnología necesaria para leer estas identificaciones digitales. Para obtener una identificación digital, primero es necesario tener una licencia de conducir o identificación estatal válida emitida por un estado participante. Luego el usuario debe agregar el documento en una aplicación compatible, como Apple Wallet, Google Wallet o la app oficial del estado, escaneando la identificación y completando un proceso de verificación facial. En algunos casos también es posible crear un Digital ID a partir del pasaporte, escaneando la página de datos del documento y verificando el chip electrónico mediante la tecnología NFC del teléfono. Tras completar la verificación biométrica, la identificación queda almacenada en el dispositivo y puede presentarse en los controles de seguridad compatibles. El Digital ID puede utilizarse principalmente para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, específicamente en los controles de seguridad administrados por la TSA en aeropuertos que cuentan con lectores compatibles. En estos puntos, el pasajero puede compartir su identificación digital desde el celular para verificar su identidad. Sin embargo, este sistema no reemplaza al pasaporte físico para viajes internacionales ni permite cruzar fronteras. Las autoridades recomiendan seguir llevando el documento físico durante los viajes, ya que el programa aún está en expansión y no todos los aeropuertos o aerolíneas aceptan este tipo de identificación digital.