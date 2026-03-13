Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a ciudadanos y extranjeros naturalizados cuando el nombre que usan actualmente no coincide con el que figura en el documento y no existe un respaldo legal que pruebe ese cambio. El sistema bloquea la actualización incluso si el pasaporte está vigente y el trámite se inicia en línea o por correo. La restricción se activa cuando una persona utiliza un nombre distinto por razones personales, profesionales o de uso cotidiano, pero nunca formalizó ese cambio ante una autoridad. En esos casos, el sistema federal rechaza automáticamente la solicitud de renovación o actualización del pasaporte estadounidense. Estados Unidos impide actualizar el pasaporte cuando el nombre que usa la persona actualmente no coincide con el que figura en el documento y no existe un respaldo legal que pruebe ese cambio. En esos casos, el sistema federal bloquea automáticamente la solicitud. La restricción afecta a ciudadanos y extranjeros naturalizados que adoptaron un nombre diferente por uso habitual, motivos personales o profesionales, pero nunca lo registraron formalmente ante una autoridad. Sin documentación oficial que lo respalde, el trámite no puede avanzar. Para actualizar el pasaporte cuando existe un cambio de nombre, el gobierno exige presentar documentos oficiales que acrediten legalmente esa modificación. Sin esa prueba, el trámite no puede completarse ni de forma online ni por correo. Si una persona no cuenta con alguno de estos documentos, primero deberá regularizar el cambio de nombre ante una autoridad legal antes de intentar renovar o actualizar su pasaporte estadounidense.