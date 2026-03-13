La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos especificó en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los comercios extranjeros al momento de enviar alimentos a Estados Unidos. Cuando las condiciones no se cumplan según lo establecido por la Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, las autoridades podrían prohibir inmediatamente el ingreso de la mercadería. Esta regla obliga a que los productos alimenticios que se importan con fines comerciales se reporten con anticipación a la U.S. Food And Drug Adminstration antes de su llegada al país. Las autoridades fijaron distintos plazos de notificación previa según el medio de transporte que se utilice para enviar los alimentos. Esta notificación permite a las autoridades sanitarias verificar los productos que ingresan al país y evaluar posibles riesgos para la salud. Si la información no se presenta dentro del plazo exigido, los productos pueden ser retenidos o directamente rechazados en la frontera Según se especifica, no deben cumplir con esta normativa quienes llevan alimentos que