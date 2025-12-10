El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York anunció que reforzará las medidas de seguridad para todos los ciudadanos que tienen una licencia de conducir. Se trata de un nuevo sistema de puntos que representan las infracciones cometidas y el nivel de gravedad de las mismas.

El objetivo principal de esta política es disminuir los siniestros viales por conducción imprudente. Quienes percibirán su licencia revocada pueden tener problemas para volver a solicitarla.

Fin de la licencia de conducir: el Gobierno suspende a los conductores que cumplen estas condiciones

El sistema del estado de Nueva York asigna puntos a cada infracción según su gravedad. Cuanto más riesgosa es la falta cometida, mayor es la cantidad de puntos que se añaden al historial del conductor dentro del periodo evaluado.

La norma vigente establece que la licencia de conducir puede quedar en riesgo de suspensión si la persona acumula 11 puntos dentro de un periodo de 18 meses. Este cálculo solo considera las infracciones cometidas en ese lapso y se actualiza automáticamente cada vez que se registra una nueva falta.

Nueva York endurece el sistema de puntos para reforzar las infracciones por conducción imprudente. Fuente: Archivo.

Además, ciertos errores comunes, como el exceso de velocidad o el uso del celular al volante, pueden sumar una cantidad importante de puntos en un solo episodio. Por eso las autoridades recomiendan conducir con precaución y evitar maniobras que puedan incrementar el puntaje rápidamente.

Qué infracciones suman más puntos

Exceso de velocidad en rangos altos.

Conducir de manera imprudente.

Uso del celular o envío de mensajes durante la conducción.

Pasar un semáforo en rojo.

No ceder el paso ante peatones.

Realizar adelantamientos prohibidos.

Otros cambios importantes en la normativa

8 puntos por conducción imprudente, concursos de velocidad y exceso de velocidad en zona de obras

8 puntos por operar o mover un vehículo que exceda los límites de altura en carreteras, puentes o estructuras de carreteras

Usar el teléfono móvil mientras se conduce ahora tendrá una penalización de 6 puntos en lugar de los 4 actuales.

Ahora también se reformarán los DUI, y la primera infracción recibirá una penalización de 8 puntos.

Cómo evitar la suspensión de la licencia

Los conductores pueden consultar su historial en cualquier momento y verificar el puntaje acumulado para prevenir sorpresas. También pueden optar por un curso de manejo seguro autorizado por el estado, que permite reducir una parte del total de puntos registrados mientras se mantiene un buen comportamiento en el tránsito.

En caso de recibir una multa, siempre existe la posibilidad de revisarla, presentar defensa y solicitar atenuantes si corresponde. Las autoridades insisten en que el sistema busca mejorar la seguridad vial y no sancionar de manera automática a quienes cometan errores aislados.