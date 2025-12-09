El Departamento de Licencias del Estado de Washington mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que deben cumplir todos los residentes de 70 años o más para poder actualizar su licencia de conducir.

El estado fija condiciones diferenciales para quienes pertenezcan a este rango etario, específicamente relacionadas con la vía en la que deben realizar la gestión para que se la considere válida.

Licencia de conducir para mayores de 70 años: el requisito que hay que cumplir para renovarla

Si bien Washington permite a sus residentes renovar el carnet de conducir online, por correo, en persona o por teléfono, quienes tengan 70 años o más deben realizar el trámite únicamente de forma presencial en una oficina de licencias, de lo contrario, no podrán actualizar su documento.

“Se prefieren citas previas, pero no son obligatorias. Haremos todo lo posible para atender a los clientes que solo pueden llegar sin cita”, indican las autoridades.

Las personas de 70 años o más deben renovar su licencia de conducir en persona. Fuente: archivo.

Cuánto sale renovar la licencia de conducir: tasas que hay que pagar para realizar el trámite

En primer lugar, se detalla que a los residentes con licencias de conducir vencidas hace menos de 60 días no se les cobra ninguna penalización por retraso. De exceder este plazo, se aplica una tarifa de 10 dólares por renovar .

En cuanto al precio del trámite en sí, el estado establece los siguientes montos

Licencias de conducir válidas por 6 años: 61 dólares

Licencias de conducir válidas por 8 años: 81 dólares

Qué licencias de conducir no pueden ser renovadas bajo ninguna circunstancia

Aquellos documentos caducados hace más de 8 años no serán elegibles para el trámite de renovación. En estos casos, es necesario efectuar la gestión desde cero, como si nunca se hubiera solicitado en primer lugar.