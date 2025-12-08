El 7 de mayo de este año Estados Unidos oficializó a nivel federal la Ley Real ID, que establece la presentación obligatoria de una licencia de conducir que cumpla con sus estándares u otra identificación aceptable para los conocidos como “fines oficiales”: visitar centrales nucleares, ingresar a ciertas oficinas de Gobierno y abordar vuelos nacionales.

En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web los requisitos mínimos que todos los DMV del país exigirán para poder habilitar la tramitación de este tipo de credenciales. En caso de no cumplirlos, el documento no podrá gestionarse.

Licencia de conducir Real ID: por ley no podrán tramitarla quienes no presenten este dato

Los Departamentos de Vehículos Motorizados exigirán a todos los solicitantes cinco datos esenciales para poder tramitar esta licencia de conducir

Nombre legal completo Fecha de nacimiento Número del Seguro Social (SSN) Dos comprobantes de domicilio Estatus legal

Para tramitar una licencia de conducir Real ID, Estados Unidos solicita obligatoriamente un SSN. Fuente: archivo.

En caso de no tener una tarjeta del Seguro Social para verificar el SSN, este dato crucial puede constatarse mediante cualquiera de los siguientes documentos

Un formulario W-2,

Un formulario SSA-1099,

Otro formulario

Un recibo de nómina con el nombre y el número de la Seguridad Social del solicitante

Es esencial destacar que, si bien un SSN es indispensable y excluyente para tramitar una licencia de conducir Real ID , no lo es para gestionar una licencia estándar, dado que los documentos solicitados en estos casos dependerán de la normativa de cada estado.

No puedo tramitar la licencia de conducir: otros documentos alternativos y válidos

Al momento de volar dentro de Estados Unidos, TSA también considerará válidos cualquiera de los documentos enlistados a continuación, con caducidad de hasta dos años

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Quiénes no necesitarán de esta licencia de conducir para volar en Estados Unidos

A los menores de 18 años no se les solicita una licencia o documento aceptable para volar dentro del país. No obstante, las autoridades aconsejan consultar los requisitos de cada aerolínea.