El 7 de mayo de este año Estados Unidos oficializó a nivel federal la Ley Real ID, que establece la presentación obligatoria de una licencia de conducir que cumpla con sus estándares u otra identificación aceptable para los conocidos como “fines oficiales”: visitar centrales nucleares, ingresar a ciertas oficinas de Gobierno y abordar vuelos nacionales.
En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web los requisitos mínimos que todos los DMV del país exigirán para poder habilitar la tramitación de este tipo de credenciales. En caso de no cumplirlos, el documento no podrá gestionarse.
Licencia de conducir Real ID: por ley no podrán tramitarla quienes no presenten este dato
Los Departamentos de Vehículos Motorizados exigirán a todos los solicitantes cinco datos esenciales para poder tramitar esta licencia de conducir
- Nombre legal completo
- Fecha de nacimiento
- Número del Seguro Social (SSN)
- Dos comprobantes de domicilio
- Estatus legal
En caso de no tener una tarjeta del Seguro Social para verificar el SSN, este dato crucial puede constatarse mediante cualquiera de los siguientes documentos
- Un formulario W-2,
- Un formulario SSA-1099,
- Otro formulario
- Un recibo de nómina con el nombre y el número de la Seguridad Social del solicitante
Es esencial destacar que, si bien un SSN es indispensable y excluyente para tramitar una licencia de conducir Real ID, no lo es para gestionar una licencia estándar, dado que los documentos solicitados en estos casos dependerán de la normativa de cada estado.
No puedo tramitar la licencia de conducir: otros documentos alternativos y válidos
Al momento de volar dentro de Estados Unidos, TSA también considerará válidos cualquiera de los documentos enlistados a continuación, con caducidad de hasta dos años
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
Quiénes no necesitarán de esta licencia de conducir para volar en Estados Unidos
A los menores de 18 años no se les solicita una licencia o documento aceptable para volar dentro del país. No obstante, las autoridades aconsejan consultar los requisitos de cada aerolínea.