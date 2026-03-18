El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia promueve el uso del Mobile ID como un a opción moderna y digital de la licencia de conducir. Esta nueva herramienta permite a los conductores llevar su identificación en el celular y presentarla de forma segura ante autoridades y comercios. La implementación del Virginia Mobile ID marca un cambio clave en los controles de tránsito y en la forma de acreditar identidad. Pero es importante destacar que no reemplaza completamente al documento físico. El Mobile ID de Virginia es una versión digital de la licencia de conducir o identificación estatal aprobada por el DMV y que se utiliza a través de una aplicación oficial gratuita. Está disponible para personas que ya cuentan con una licencia válida emitida por el estado. El sistema permite mostrar la identidad mediante un código verificable sin necesidad de entregar el teléfono y, además, comparte la información necesaria en cada control o verificación. Uno de los puntos clave es que el Mobile ID puede ayudar a evitar infracciones por no portar la licencia al momento de conducir, siempre que sea aceptado por la autoridad que realiza el control. En Virginia, manejar sin una licencia válida es una infracción grave. Las sanciones incluyen: En el caso de conducir con la licencia vencida, también se aplican sanciones similares El DMV aclara que este documento digital no reemplaza completamente a la licencia física, por lo que se recomienda llevar ambos documentos como respaldo en caso de que el sistema digital no sea aceptado en un control. Además, para obtenerlo es obligatorio contar previamente con una licencia válida, descargar la aplicación oficial y completar un proceso de verificación de identidad desde el teléfono móvil.