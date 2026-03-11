El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV) del estado evalúa cambios que podrían agregar requisitos adicionales para obtener o renovar este documento, una medida que generó preocupación entre comunidades migrantes. La licencia de conducir en Florida es gestionada por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), organismo que establece las condiciones para tramitar este documento. En el centro de la discusión aparece un requisito clave vinculado al estatus migratorio y la documentación presentada por el solicitante. De acuerdo con las reglas vigentes, quienes solicitan una licencia de conducir en Florida deben presentar varios documentos para comprobar su identidad, su número de Seguro Social y su residencia en el estado. Entre los documentos aceptados se encuentran: Estos requisitos se aplican porque el estado exige pruebas de identidad y presencia legal en Estados Unidos para emitir una licencia de conducir. Sin embargo, la propuesta que se analiza apunta a reforzar estos controles, lo que podría dificultar el trámite para algunos inmigrantes. Uno de los puntos más debatidos es la duración de las licencias emitidas a personas con estatus migratorio temporal. En algunos casos recientes, las autoridades estatales establecieron que estos documentos solo tengan una vigencia de hasta un año, lo que obliga a los titulares a renovarlos con mayor frecuencia. Esto implica que muchos inmigrantes deberán: Las autoridades sostienen que estas medidas buscan garantizar que las licencias coincidan con la vigencia del estatus migratorio del conductor.