Las autoridades de tránsito en Estados Unidos recordaron que los conductores deben mantener actualizada su información personal ante las agencias estatales de vehículos. No informar ciertos cambios dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones que incluso podrían afectar la validez de la licencia de conducir. Los conductores están obligados a informar al DMV cuando se producen cambios relevantes en su información personal. Entre los cambios que deben notificarse se encuentran: La actualización de datos personales ante el DMV generalmente puede realizarse mediante diferentes métodos, según el estado: