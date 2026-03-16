El Department of Motor Vehicles (DMV) de California confirmó cuál es el requisito obligatorio que deben cumplir todos los adultos mayores de 70 años que deseen renovar su licencia de conducir. Si bien estas personas pueden no hacer el examen de conocimientos hay otro que no pueden pasar por alto. Las personas mayores de 70 años en California deben renovar su licencia de conducir cada cinco años, según lo establece el DMV estatal. El organismo notifica a los conductores aproximadamente 90 días antes de que el documento pierda validez. El DMV de California advierte que para conducir, la persona la volante debe estar en capacidades físicas, visuales y mentales aptas, con el fin de evitar tragedias o malos momentos. Para personas mayores de 70 años que estén dentro del plazo para renovar su licencia de conducir, el organismo solicita un examen de vista de rutina para verificar que el conductor sigue teniendo esa capacidad en condiciones funcionales. No siempre se requiere la realización del examen de conocimientos, pero si se desea acceder a él se puede ingresar a la sección “aprendizaje electrónico” de la página oficial del DMV de California. Los conductores mayores pueden adoptar algunas medidas para conducir con mayor seguridad y reducir riesgos en la vía pública. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar manejar de noche o, si es necesario hacerlo, elegir rutas bien iluminadas. También se aconseja conducir durante el día, especialmente en horarios con menor tráfico, para facilitar la visibilidad y la reacción ante imprevistos. Otra sugerencia es evitar intersecciones complejas y trayectos largos, priorizando distancias cortas y desplazamientos únicamente hacia lugares esenciales. En algunos casos, las autoridades también pueden establecer restricciones para circular por autopistas y recomendar la instalación de un espejo retrovisor adicional en el lado derecho, lo que ayuda a mejorar el campo de visión del conductor.