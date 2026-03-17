El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica sus controles cuando detecta irregularidades en las declaraciones de impuestos, especialmente en casos donde los contribuyentes presentan información incorrecta o solicitan reembolsos superiores a los que realmente corresponden. Si bien la mayoría de los trámites se gestionan de manera electrónica o por correo, en situaciones más complejas el organismo puede avanzar con acciones de verificación más directas, que incluyen contacto presencial para revisar la información declarada. El IRS puede prestar especial atención a ciertas declaraciones que presentan inconsistencias o errores relevantes. Entre los casos más comunes se encuentran: Aunque no es lo habitual, el IRS puede enviar representantes en determinadas situaciones, como: