Las autoridades de tránsito en Estados Unidos recordaron que los conductores deben mantener actualizada la información personal registrada en sus licencias de conducir. No informar cambios importantes dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones administrativas que incluso podrían afectar la validez del documento. En la mayoría de los estados, los conductores tienen la obligación de notificar al DMV cuando ocurre algún cambio relevante en la información registrada en su licencia. Entre los cambios que deben informarse se encuentran: Cuando un conductor no informa los cambios dentro del período establecido, puede enfrentar distintas consecuencias administrativas. Entre ellas: