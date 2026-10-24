El mal olor del calzado es uno de esos problemas cotidianos y molestos que los desodorantes comerciales muchas veces solo tapan por un rato. Para atacarlo de raíz ganó popularidad un truco casero, simple y barato: rociar el interior de los zapatos con vinagre blanco diluido.
Para qué sirve rociar vinagre en los zapatos
El uso principal es neutralizar el mal olor del calzado. A diferencia de un perfume en aerosol, que apenas disimula, el vinagre actúa sobre la causa del olor y ayuda, de paso, a reducir las bacterias y la humedad que lo alimentan.
El mal olor del calzado no lo produce el sudor en sí, que casi no huele, sino las bacterias que viven en el zapato y se alimentan de ese sudor: al descomponerlo, liberan compuestos de olor fuerte.
El vinagre blanco es una solución de ácido acético y trabaja en dos frentes. Por un lado, su acidez neutraliza esos compuestos olorosos en lugar de taparlos. Por el otro, ese medio ácido tiene una acción antibacteriana leve que ayuda a reducir la población de bacterias responsables del olor. Y aunque al rociar se note el típico aroma a vinagre, se disipa a medida que el zapato se seca, sin dejar rastro.
Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente
El procedimiento es sencillo:
- Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales en un rociador.
- Rociar el interior del zapato con una bruma ligera, hasta que quede apenas húmedo, nunca empapado.
- Dejar secar por completo al aire, en un lugar ventilado y, si es posible, al sol, que ayuda a secar y a reducir bacterias.
- Repetir cada vez que haga falta, sobre todo después de un uso intenso o si el calzado quedó húmedo.
Para casos más resistentes, se puede dejar actuar unos minutos antes de secar, o combinar el truco con bicarbonato de sodio seco: espolvorearlo dentro del zapato una vez seco, dejarlo unas horas y luego sacudirlo.
Por qué es importante hacerlo
Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, económica y a mano frente a los desodorizantes comerciales. Usa un producto que casi todos tienen en la cocina, no carga el calzado de químicos ni fragancias artificiales y se puede repetir tantas veces como haga falta sin mayor costo. Además, al atacar las bacterias y no solo el aroma, mantiene el calzado más higiénico, algo que se agradece en zapatos cerrados que se usan a diario.