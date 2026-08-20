Mantener limpia la mesada de la cocina no siempre requiere de lavandina o detergente, pues si bien estos son grandes aliados, también existe una mezcla casera fácil de implementar que puede otorgar a la mesada un aspecto limpio y brillante.

El truco combina agua tibia, bicarbonato de sodio y vinagre, tres ingredientes sumamente presentes en la mayoría de los hogares. Esta preparación puede usarse para la limpieza diaria cuando se necesite una pasada efectiva.

Cómo se aplica este método para dejar brillante la mesada

Para preparar este truco sólo se necesita agua tibia, bicarbonato y vinagre blanco.

El primer paso será colocar el agua tibia en un recipiente y agregar bicarbonato de sodio hasta formar una preparación ligeramente espesa para luego incorporar una pequeña cantidad de vinagre.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para las rutinas de limpieza Fuente: Shutterstock

Cómo usar este truco para dejar la mesada brillante

Garantizando que no haya residuos sólidos, se puede aplicar una pequeña cantidad de la mezcla sobre un paño suave para frotar luego las zonas donde se haya acumulado suciedad o simplemente dar una pasada.

Finalmente, el producto se retira con un paño limpio y húmedo. La mesada se seca con otro paño para evitar que queden marcas de agua.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.