El Gobierno estableció que la emancipación es una figura legal que permite a determinados menores de entre 14 y 17 años quedar libres de la custodia y el control de sus padres o tutores.

Una vez concedida, el adolescente puede asumir importantes responsabilidades y tomar decisiones que normalmente requieren autorización parental.

La emancipación legal: qué pueden hacer los adolescentes desde los 14 años

La legislación de California contempla la emancipación como un proceso mediante el cual un menor puede obtener una independencia legal parcial antes de cumplir los 18 años.

Según la guía oficial de los tribunales estatales, un adolescente emancipado puede vivir donde quiera , solicitar un permiso de trabajo, conservar el dinero que gana, obtener determinados servicios financieros e inscribirse en la escuela sin necesitar el consentimiento de sus padres.

La legislación estatal también establece que un menor de 18 años puede ser considerado emancipado si se casa legalmente, se encuentra en servicio activo de las Fuerzas Armadas o recibe una declaración judicial de emancipación.

Por lo tanto, la posibilidad de emanciparse a los 14 años no significa que todos los jóvenes puedan abandonar automáticamente la autoridad de sus padres. La vía judicial exige demostrar que se cumplen determinados requisitos.

El requisito: tener al menos 14 años y poder mantenerse solo

Para obtener una declaración de emancipación mediante los tribunales, el adolescente debe presentar una petición y conseguir que un juez firme la orden correspondiente.

La Justicia de California exige que el joven pueda demostrar, entre otros puntos:

Tener al menos 14 años.

No vivir con sus padres y contar con su consentimiento o conformidad para vivir separado.

Poder administrar su propio dinero y pagar sus facturas.

Tener una fuente legal de ingresos .

Demostrar que la emancipación será beneficiosa para su bienestar.

Estos requisitos buscan determinar que el adolescente realmente tiene las condiciones necesarias para asumir una vida con mayor independencia y que la emancipación no constituye simplemente una respuesta a un conflicto familiar.

A su vez, la solicitud debe ser presentada por el propio menor. Las reglas judiciales de California establecen que solo el adolescente puede solicitar su emancipación ante la corte.

Qué cambia para los padres cuando un hijo obtiene la emancipación

La emancipación modifica de manera significativa la relación legal entre el menor y sus padres.

Una vez concedida, los padres dejan de tener determinadas facultades de control sobre el adolescente y ya no están obligados a mantenerlo económicamente. El joven, a su vez, pasa a ser responsable de sus propios gastos, ingresos y obligaciones financieras.

Esto significa que la independencia también implica una serie de responsabilidades económicas y legales que normalmente recaen sobre los adultos.

El adolescente emancipado puede gestionar sus ingresos y asumir obligaciones contractuales en determinadas circunstancias, pero debe hacerse cargo de las consecuencias financieras de sus decisiones.

No es un adulto: las restricciones que siguen vigentes

Uno de los puntos más importantes de esta normativa es que emanciparse no significa convertirse en adulto para todos los efectos legales.

Aunque el joven obtiene importantes derechos de independencia, continúa sujeto a determinadas normas aplicables a los menores de edad.

Por ejemplo, debe continuar asistiendo a la escuela, no puede votar hasta los 18 años y debe esperar hasta los 21 para comprar o consumir alcohol legalmente.

También existen restricciones relacionadas con el matrimonio y otras cuestiones propias de la minoría de edad.

Por eso, la emancipación debe entenderse como un estatus jurídico especial, no como una mayoría de edad anticipada.