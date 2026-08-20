Los vidrios de las ventanas suelen acumular polvo, huellas, grasa y pequeñas manchas de agua que pueden hacer que pierdan transparencia y se vean opacos.

Aunque existen numerosos productos específicos para limpiarlos, hay un ingrediente que muchas personas ya tienen en casa y que puede convertirse en una alternativa económica.

Se trata del vinagre blanco, utilizado desde hace años en distintas tareas de limpieza doméstica. Su contenido de ácido acético puede ayudar a aflojar depósitos minerales y restos de suciedad, por lo que su aplicación diluida sobre el vidrio puede facilitar la limpieza y dejar la superficie más transparente.

¿Para qué sirve rociar vinagre en los vidrios de las ventanas?

El principal beneficio de este método está relacionado con la capacidad del ácido acético para disolver determinados residuos minerales que quedan sobre el vidrio cuando se evapora el agua.

Por eso puede ser especialmente útil para combatir las conocidas marcas de agua, esas manchas blanquecinas o transparentes que aparecen después de la lluvia, el riego o la limpieza con agua con alto contenido mineral.

Además, el vinagre diluido puede ayudar a remover:

Huellas y grasa ligera .

Restos de suciedad acumulada.

Manchas provocadas por gotas de agua .

Algunos depósitos minerales superficiales.

Residuos que pueden dejar el vidrio con aspecto opaco.

Una técnica de limpieza consiste en usar una parte de vinagre por entre una y diez partes de agua como alternativa para la limpieza rutinaria de determinadas superficies de vidrio.

¿Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar las ventanas?

El atractivo de este método está principalmente en que es económico, sencillo y fácil de preparar. No hace falta comprar un producto especializado para probarlo sobre un vidrio convencional.

El ácido acético presente en el vinagre funciona sobre algunos residuos minerales y también puede ayudar a desprender restos de grasa ligera. De esta manera, una limpieza adecuada puede conseguir que los vidrios recuperen una apariencia más limpia y transparente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que limpiar no es lo mismo que desinfectar. El vinagre puede servir como limpiador doméstico, pero no debe considerarse un desinfectante capaz de eliminar todos los microorganismos.

Cómo preparar el truco del vinagre para limpiar los vidrios

La preparación es muy sencilla y requiere solamente dos elementos:

Vinagre blanco .

Agua .

Un pulverizador.

Un paño de microfibra limpio.

Para una limpieza cotidiana, una opción práctica es colocar partes iguales de vinagre blanco y agua dentro del pulverizador. Esta proporción también aparece en diferentes métodos de limpieza de vidrios.

Una vez preparada la mezcla, hay que cerrar el recipiente y agitarlo suavemente para integrar los ingredientes.

Paso a paso: cómo rociar vinagre en las ventanas

Para obtener mejores resultados, es importante aplicar el producto correctamente y evitar que se seque demasiado rápido sobre la superficie.

Eliminar primero el polvo del vidrio con un paño seco. Colocar la mezcla de agua y vinagre en un pulverizador. Rociar una pequeña cantidad sobre el vidrio. Pasar un paño de microfibra limpio y suave. Frotar especialmente las zonas que tengan marcas de agua o suciedad acumulada. Secar completamente la superficie para evitar nuevas marcas.

Si existen manchas minerales más persistentes, puede ser necesario mantener la superficie húmeda durante unos minutos antes de retirarla, siempre evitando utilizar elementos abrasivos que puedan rayar el vidrio.