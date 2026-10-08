En esta noticia

La humedad que se acumula en el baño puede generar la aparición de moho en la cortina de la ducha y otras superficies. Este problema es frecuente en espacios que permanecen mojados o tienen poca ventilación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que, para controlar el moho, es importante limpiar las zonas afectadas, secarlas correctamente y reducir la humedad del ambiente.

Te puede interesar

3 cucharadas de sal en 1 litro de agua tibia: para qué sirve esta mezcla y por qué recomiendan hacerla a la noche

Te puede interesar

Dollar Tree vende un limpiador facial equilibrante con aceite de árbol de té y ácido salicílico a sólo US$1,25

¿Cómo limpiar y eliminar el moho de la cortina del baño?

Primero, es importante revisar las indicaciones del fabricante y comprobar si puede lavarse. Luego, la EPA recomienda:

  1. Fregar las superficies duras que tienen moho con agua y detergente.
  2. Enjuagar.
  3. Secar completamente y listo. Esta indicación también sirve para limpiar otras superficies afectadas de la ducha.

La agencia también advierte que los materiales absorbentes o porosos pueden necesitar ser reemplazados si el moho no puede eliminarse.

El moho suele aparecer en ambientes húmedos y con poca ventilación.
El moho suele aparecer en ambientes húmedos y con poca ventilación.

¿Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer en el baño?

Según la EPA, los lugares que permanecen húmedos de manera constante pueden presentar moho de forma recurrente.

Para reducir su aparición, el organismo recomienda:

  • Ventilar el baño: abrir una ventana o utilizar un ventilador para favorecer la circulación del aire.
  • Limpiar con mayor frecuencia: prestar atención a la ducha y otras zonas donde se acumula la humedad.
  • Secar las superficies: evitar que el agua permanezca durante mucho tiempo.
  • Reparar las pérdidas de agua: solucionar goteras y otros problemas que mantienen húmedo el ambiente.