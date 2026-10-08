La humedad acumulada favorece la aparición de moho en las cortinas de baño.

La humedad que se acumula en el baño puede generar la aparición de moho en la cortina de la ducha y otras superficies. Este problema es frecuente en espacios que permanecen mojados o tienen poca ventilación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que, para controlar el moho, es importante limpiar las zonas afectadas, secarlas correctamente y reducir la humedad del ambiente.

¿Cómo limpiar y eliminar el moho de la cortina del baño?

Primero, es importante revisar las indicaciones del fabricante y comprobar si puede lavarse. Luego, la EPA recomienda:

Fregar las superficies duras que tienen moho con agua y detergente. Enjuagar. Secar completamente y listo. Esta indicación también sirve para limpiar otras superficies afectadas de la ducha.

La agencia también advierte que los materiales absorbentes o porosos pueden necesitar ser reemplazados si el moho no puede eliminarse.

El moho suele aparecer en ambientes húmedos y con poca ventilación.

¿Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer en el baño?

Según la EPA, los lugares que permanecen húmedos de manera constante pueden presentar moho de forma recurrente.

Para reducir su aparición, el organismo recomienda: