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Los objetos de plata, cubiertos, bandejas, joyas, se oscurecen con el tiempo y pierden su brillo, y los productos para limpiarlos suelen ser caros o exigen frotar con paciencia.

Por eso ganó popularidad un truco casero que resuelve el problema casi solo: colocar papel de aluminio con bicarbonato de sodio y agua caliente en un recipiente, y sumergir ahí las piezas.

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El truco para limpiar cubiertos con papel de aluminio, bicarbonato y agua caliente

El objetivo de este truco es devolverle el brillo a la plata oscurecida, es decir, eliminar ese tono grisáceo o negruzco que va tomando con el tiempo. Sirve especialmente para los cubiertos, las bandejas y otras piezas de plata que se mancharon, y lo hace sin necesidad de frotar ni de usar productos abrasivos ni caros.

El truco no “tapa” ni raspa la mancha: la revierte mediante una reacción química. El oscurecimiento de la plata es, en realidad, sulfuro de plata (Ag₂S): un compuesto que se forma cuando la plata reacciona con el azufre del ambiente. Cuando se juntan la plata manchada y el aluminio en agua caliente con bicarbonato, ocurre una reacción electroquímica: el aluminio tiene más afinidad por el azufre que la plata, así que “se lo lleva”. El sulfuro de plata vuelve a convertirse en plata, y el azufre pasa al aluminio.

El papel del bicarbonato es hacer de conductor en el agua y ayudar a limpiar la capa que recubre el aluminio, para que la reacción pueda producirse. Y el agua caliente acelera todo el proceso.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla en casa

El procedimiento es sencillo:

  • Forrar el fondo de un recipiente (una fuente, una olla o el fregadero) con papel de aluminio, con el lado brillante hacia arriba.
  • Colocar encima las piezas de plata, procurando que queden en contacto con el aluminio.
  • Espolvorear bicarbonato de sodio sobre las piezas (aproximadamente una o dos cucharadas por litro de agua).
  • Cubrir todo con agua bien caliente, casi hirviendo.
  • Dejar actuar unos minutos: el oscurecimiento empieza a desaparecer casi de inmediato. Para manchas más intensas, se puede dejar un poco más o repetir.
  • Retirar las piezas con cuidado (están calientes), enjuagarlas con agua y secarlas con un paño suave.
El aluminio tiene más afinidad por el azufre que la plata, así que "se lo lleva".
El aluminio tiene más afinidad por el azufre que la plata, así que "se lo lleva".Chat GPT / elcronistausa

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el gran atractivo tiene que ver con la plata en sí. Los productos y las cremas abrasivas quitan el oscurecimiento, pero en el camino se llevan también una pequeña cantidad de plata, es decir, desgastan la pieza.

Este método, en cambio, no raspa nada: transforma el sulfuro de plata de nuevo en plata, así que el objeto no se desgasta. A eso se suma que es una alternativa natural, muy económica y a mano, que usa ingredientes de la cocina y no requiere frotar.