Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

En determinados modelos, una combinación de botones permite activar el bloqueo infantil.

Mantener presionados los botones de temperatura y centrifugado durante tres segundos permite activar o desactivar el bloqueo infantil en determinados lavarropas Samsung.

Según la guía oficial del fabricante, esta función bloquea los controles para evitar que se modifique el ciclo seleccionado. La combinación depende del modelo.

Para qué sirve el bloqueo infantil

Cuando está activado, quedan bloqueados los botones del panel, excepto el de encendido. Además, aparece un ícono en la pantalla que identifica la función.

Así, el bloqueo permite conservar la configuración elegida frente a pulsaciones de los controles.

Cómo activarlo y desactivarlo

Para ciertos equipos sin dial de navegación, Samsung indica presionar simultáneamente temperatura y centrifugado durante tres segundos.

Otros modelos utilizan temperatura y enguaje. Por eso, antes de probar una combinación, corresponde consultar el manual del equipo.

El bloqueo infantil puede permanecer activado incluso después de apagar el lavarropas. Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA.

Por qué apagar el lavarropas no elimina el bloqueo

Samsung aclara que la función permanece activa aunque el lavarropas se apague, hasta que se desactive mediante el procedimiento correspondiente.

En equipos con dial de navegación, la guía describe otro camino, cerrar la puerta, acceder a funciones adicionales, seleccionar Child Lock y elegir su activación o desactivación.