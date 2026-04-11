Al momento de aromatizar los ambientes son miles las opciones del mercado que pueden considerarse, pues existe una para cada situación y rincón del hogar. No obstante, cada vez son más quienes prefieren crear sus propias fragancias y, en esa tendencia, existen tres ingredientes de cocina ideales para este propósito y repletos de beneficios que pueden aprovecharse de manera sencilla: la canela, la naranja y el limón. Cuando se hierven cascaras de naranja y limón con canela, el aroma que desprende la mezcla puede utilizarse como aromatizador natural, permitiendo perfumar la casa sin necesidad de comprar ningún producto específico. Se trata de un truco que, además de poder implementarse en pocos minutos para ambientar los espacios, es sumamente útil después de haber cocinado alimentos que generaron humo o provocaron olores fuertes, pues los compuestos naturales de los cítricos lo convierten en un gran neutralizador. Este preparado casero es ideal para quienes buscan brindar a su hogar un toque cítrico sin necesidad de utilizar aerosoles químicos. Para ponerlo en práctica pueden seguirse los pasos a continuación