El desarrollo se construye en Barbuda, una isla del Caribe donde el actor conoció la playa hace más de 30 años.

Robert De Niro, de 83 años, impulsa un proyecto de hotelería de lujo en Barbuda, una isla del Caribe, con una propuesta que combina alojamiento exclusivo, gastronomía y residencias privadas frente al mar. El desarrollo, llamado The Beach Club, Barbuda, tendrá como pieza central a Nobu Beach Inn, un hotel de la marca Nobu que el actor cofundó junto con el chef Nobu Matsuhisa y el empresario Meir Teper.

El complejo todavía se encuentra en construcción y forma parte de una iniciativa más amplia que busca integrar el turismo de lujo con el entorno natural de la isla, conocida por sus playas de arena clara y sus paisajes.

De esta manera, la iniciativa combina la expansión de la marca Nobu con un negocio inmobiliario dirigido al mercado de alto poder adquisitivo.

Cómo será el hotel de lujo que Robert De Niro impulsa en el Caribe

Robert De Niro participa en el desarrollo de un nuevo complejo turístico y residencial en Barbuda, una isla del Caribe, junto con los empresarios James Packer y Daniel Shamoon. El proyecto se llama The Beach Club, Barbuda, y tiene como pieza central Nobu Beach Inn, un hotel de lujo que busca combinar alojamiento exclusivo, gastronomía y experiencias de bienestar en un entorno natural. Según Nubu Hospitality, la iniciativa amplía la presencia de la marca Nobu en la isla, donde ya funciona un restaurante frente al mar desde 2020.

De acuerdo con el sitio oficial de Nobu Hotels, el hotel contará con restaurantes, un club de playa, spa, gimnasio y distintas actividades para los huéspedes con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas privadas. El diseño apunta a un desarrollo de baja densidad, con construcciones integradas al paisaje y dos millas de costa caribeña.

El actor participa junto con otros empresarios en un desarrollo turístico en Barbuda que combinará alojamiento exclusivo, gastronomía y residencias privadas con acceso a servicios hoteleros. Nobu

El proyecto todavía está en desarrollo, pero la ficha oficial de Nobu Hotels indica que la construcción tenía como objetivo completarse hacia finales de 2026, es por eso que las características difundidas corresponden al plan anunciado y no a un hotel que ya esté plenamente inaugurado.

Las residencias frente al mar que se venderán desde US$12 millones y el negocio detrás del proyecto que impulsa Robert De Niro

Además del hotel, el desarrollo incluirá 25 villas privadas frente al mar con precios iniciales de US$12 millones, según el dato confirmado por Nobu Hospitality, que describe las viviendas como bungalows de cuatro o cinco dormitorios, conectados por piscinas, jardines y senderos. En este sentido, los propietarios podrán acceder a los servicios del hotel y tendrán la opción de incorporar sus casas a un programa de alquiler administrado por el complejo.

Asimismo, la participación de Robert De Niro va más allá de prestar su imagen al hotel ya que el actor es cofundador de Nobu Hospitality, la marca internacional que combina restaurantes, hoteles y residencias, y participa en el proyecto de Barbuda junto con Packer y Shamoon.

El propio De Niro explicó que la intención es crear un sitio que acompañe la belleza natural de la isla, en lugar de imponerse sobre el paisaje. El proyecto busca atraer tanto viajeros que desean una experiencia exclusiva como compradores interesados en adquirir una residencia en el Caribe con acceso a servicios hoteleros.