La Iowa State University recomienda un ingrediente de cocina para crear un limpiador casero para el auto.

En el auto vidrios, espejos, pantallas y cubiertas de las luces pueden limpiarse utilizando una mezcla que se elabora base de un ingrediente presente en casi todos los hogares y sumamente sencillo de encontrar: el vinagre.

Esta recomendación está avalada por la Iowa State University, que comparte una serie de consejos para el aseo del vehículo y, entre ellos, recomienda esta combinación no sólo para limpiar diversas superficies, sino también para eliminar malos olores.

En el auto vidrios, espejos, pantallas y cubiertas de las luces se pueden limpiar usando una mezcla con vinagre

La universidad aconseja el vinagre para preparar un limpiador casero para el auto, pues su contenido de ácido acético ayuda a disolver residuos y a neutralizar los componentes de los malos olores.

En ese sentido, la instrucción es utilizarlo disuelto en agua, preparando una mezcla 50/50. Esta combinación puede usarse para lustrar con un trapo de paño y libre de pelusas vidrios, espejos, pantallas y cubiertas de las luces.

La mezcla también funciona para eliminar cualquier aroma no deseado: “No quedará olor residual a vinagre una vez seco. El agua con vinagre es bastante eficaz incluso contra el humo de cigarrillos”, se indica.

La institución aconseja realizar una mezcla de vinagre y agua 50/50. Shutterstock

Otras recomendaciones de la universidad para limpiar el auto

Las zonas difíciles como el interior de las puertas o los cinturones de seguridad recomiendan limpiarlas utilizando simplemente un paño húmedo.

Las alfombras del auto, por su parte, pueden limpiarse con agua tibia y unas gotas de detergente para platos. La instrucción de la universidad es colocarlas sobre una superficie plana, aplicar la mezcla y luego frotar con un cepillo suave.

El día que se elige para limpiar también puede marcar la diferencia, el consejo es optar por uno soleado y aprovechar para realizar un aseo integral que incluya las alfombrillas del suelo, los asientos infantiles y también las fundas.