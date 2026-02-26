El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó un mensaje directo a las familias hispanohablantes para recordar que está por cerrar el plazo de inscripción a los programas de Kinder 3 y PreK gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027. En un video publicado en su cuenta oficial, el alcalde invitó a madres y padres a completar el registro antes de la fecha límite. En la grabación aparece junto a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien también explicó en español los requisitos y alcances del programa. La convocatoria busca ampliar el acceso al cuidado infantil universal y aliviar el peso económico que representa la educación temprana en la ciudad. Las autoridades confirmaron que este 27 de febrero es la fecha límite para completar la solicitud. Pueden inscribirse niños que cumplan 3 o 4 años durante 2026, requisito clave para ingresar al ciclo correspondiente. El mensaje oficial remarca que: El objetivo es garantizar que cada niño que se registre dentro del plazo obtenga un lugar en el programa. El proceso de registro PreK en Nueva York puede realizarse por tres vías oficiales: Las autoridades recomiendan no esperar al último día para evitar demoras en el sistema. Durante el anuncio, se recordó que el costo del cuidado infantil en Nueva York puede alcanzar hasta 26.000 dólares al año por niño, una cifra que muchas familias consideran imposible de sostener. El alcalde sostuvo que ampliar el acceso gratuito es una estrategia para hacer la ciudad más asequible y reducir la presión económica sobre los hogares trabajadores.