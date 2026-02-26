La implementación total de la REAL ID ya cambió la dinámica en los aeropuertos de Estados Unidos y ahora suma un nuevo elemento que preocupa a miles de viajeros: una tarifa adicional de USD 45 para quienes no presenten una identificación válida al momento de volar. Desde 2025, la normativa exige que todos los pasajeros mayores de 18 años exhiban una identificación REAL ID compliant o un documento federal aceptado para abordar vuelos domésticos. La medida responde a estándares de seguridad federal y es aplicada por la Transportation Security Administration en todos los controles del país. A partir de febrero de 2026, el sistema sumará un procedimiento especial pago para quienes lleguen sin la documentación adecuada. La REAL ID Act estableció criterios federales para las licencias de conducir e identificaciones estatales. No todas las licencias actuales cumplen con esos requisitos, por lo que muchas quedaron automáticamente fuera del sistema válido para aeropuertos. En términos concretos, para superar el control de seguridad se necesita: Si el documento no cumple con el estándar, el pasajero no podrá avanzar normalmente por el filtro de seguridad. En febrero 2026 entró en vigor un mecanismo alternativo pensado para casos excepcionales. Quienes no tengan una identificación válida para volar podrán iniciar un proceso digital previo conocido como ConfirmID. Este procedimiento incluye: Sin embargo, no es una solución automática. El trámite puede demorar más de 30 minutos y tiene una validez limitada de 10 días. Además, los pasajeros deberán presentar el comprobante al momento de embarcar. Las autoridades aclararon que este pago no sustituye la obligación de obtener la REAL ID; solo funciona como alternativa temporal. El consejo oficial es claro: actualizar la licencia cuanto antes. Cada estado gestiona la emisión de su propia licencia REAL ID, generalmente a través del departamento de vehículos motorizados. El proceso suele requerir: En varios estados, la demanda creció en los últimos meses, lo que generó largas esperas para obtener turno. Con la nueva etapa de implementación, llegar al aeropuerto sin el documento correcto ya no será solo un inconveniente: puede implicar un costo adicional, revisiones más extensas y hasta la posibilidad de perder el vuelo.