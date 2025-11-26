La Embajada de Estados Unidos en Argentina mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que deben cumplir los ciudadanos interesados en tramitar su visa americana para visitar el país.

Se espera que 2026 sea un año especialmente favorecedor para el turismo debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese sentido, existen pasos esenciales relacionados con el pasaporte que todos los solicitantes deberán cumplir al momento de realizar el trámite

Viajar a Estados Unidos en 2026: requisitos para tramitar la visa americana

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, los argentinos interesados en gestionar este permiso podrán hacerlo llenando su “Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante (DS-160)”.

El siguiente paso es ingresar al sitio https://ais.usvisa-info.com/es-ar/niv y crear una cuenta con los datos personales utilizando el código que se proporcionará en la página de confirmación del formulario DS-160.

La visa puede tramitarse de manera anticipada para viajar al Mundial 2026. Fuente: archivo.

Una vez se haya seleccionado el lugar de entrega, será necesario pagar el arancel de la visa americana -categoría b1/b2- y luego podrá agendarse la cita.

Es esencial que al momento de asistir al centro de atención al solicitante y durante la cita con el consulado se deberá llevar el pasaporte vigente y cualquier ejemplar anterior en el que se haya impreso una visa americana , junto con el formulario DS-160.

Información importante para todos estos solicitantes de visa americana

De acuerdo con lo detallado, una vez la visa sea aprobada el pasaporte quedará en la sección consular para que pueda ser procesada.

Las autoridades enviarán un correo electrónico dentro de los 7 días hábiles después de que el trámite haya finalizado con el detalle para poder efectivizar el retiro del pasaporte.