Los documentos esenciales para visitar Estados Unidos son la visa americana y el pasaporte, requeridos por las autoridades en el puerto de entrada para la mayoría de los visitantes. Sin embargo, existen excepciones que permiten a ciertos ciudadanos presentar permisos alternativos.

En particular, los ciudadanos de una nación específica cuentan con requisitos más flexibles, existiendo diversas opciones documentales que les permiten ingresar al país sin necesidad de un pasaporte o una visa. Esta posibilidad varía según la edad del viajero y la modalidad de su viaje.

Quienes pueden ingresar sin visa y pasaporte a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses que ingresan a Estados Unidos por tierra y mar tienen la opción de presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios. Sin embargo, también existen otras alternativas que las autoridades consideran válidas, tales como:

Licencia de conducir mejorada/Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Por otro lado, los niños canadienses de 15 años o menos que viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos podrán presentar su certificado de nacimiento, ya sea en original o en copia, o una tarjeta de ciudadanía estadounidense.

Generalmente se les permitirá quedarse en Estados Unidos por hasta seis meses.

Adicionalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece requisitos específicos para jóvenes que viajan en grupo, los cuales pueden ser consultados en el sitio web oficial de CBP antes de organizar el viaje.

Los ciudadanos canadienses pueden ingresar a Estados Unidos sin visa ni pasaportes.

Viajar a Estados Unidos sin pasaporte: ¿quiénes están autorizados?

Es importante señalar que, en términos generales, se requiere un pasaporte para ingresar al país por vía aérea. No obstante, aquellos que cumplan con los requisitos para obtener una tarjeta NEXUS tendrán la posibilidad de viajar únicamente con este documento.

Ciudadanos que deben obtener visa obligatoriamente para ingresar a Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos y Canadá mantienen un régimen flexible de entradas, en los casos mencionados será necesario contar con una visa