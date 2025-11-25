El manejo del equipaje al viajar hacia o desde Estados Unidos es un aspecto clave y estas son las normas que se deben seguir.

El manejo del equipaje al viajar hacia o desde Estados Unidos es un aspecto clave que puede determinar la calidad de la experiencia de viaje. Las estrictas normas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) regulan desde el tamaño y peso permitido hasta los objetos que no pueden ser transportados, lo que exige una atención meticulosa por parte de los viajeros.

Cometer un error, como llevar artículos prohibidos o exceder los límites establecidos, puede resultar en multas, retrasos, confiscaciones o incluso la prohibición de abordar el vuelo, lo que puede generar inconvenientes significativos y afectar el itinerario del viajero.

Alerta viajeros: está prohibido ingresar o salir de Estados Unidos con equipaje de este tamaño

Las autoridades recomiendan a todos los pasajeros que vuelan en Estados Unidos revisar las políticas específicas de cada aerolínea antes de volar. Esto es fundamental, ya que las regulaciones pueden variar entre diferentes compañías aéreas.

La TSA advierte a los viajeros sobre la importancia de revisar las restricciones de tamaño que debe cumplir el equipaje de mano para poder ser ubicado en el compartimiento superior o debajo del asiento. La mayoría de las aerolíneas en Estados Unidos siguen estas dimensiones máximas aproximadas:

Equipaje de mano: 56 x 36 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas)

Artículo personal (mochila pequeña, cartera): 45 x 35 x 20 cm (18 x 14 x 8 pulgadas)

Las aerolíneas tienen ciertas restricciones a la hora de permitir el transporte de equipaje. Fuente: narrativas-spin-us

Consejos para evitar problemas con el equipaje al viajar en Estados Unidos

Preparar la maleta con cuidado y revisar las normativas vigentes se convierte en un paso imprescindible para evitar inconvenientes y asegurar un ingreso tranquilo al país. Conocer y cumplir las reglas de equipaje no es solo una cuestión de comodidad, sino una garantía de seguridad y cumplimiento legal .

Los controles en aeropuertos estadounidenses son especialmente rigurosos y cualquier descuido -ya sea un envase con líquidos no permitido, baterías mal ubicadas o exceso de peso- puede alterar los planes del viajero.