Se confirmó la más terrible noticia: Estados Unidos despedirá de sus empleos y expulsará a todos los inmigrantes que no satisfagan este requisito. (Fuente: Archivo)

En Estados Unidos, uno de los procedimientos más cruciales para acceder y mantener un empleo es la verificación de elegibilidad laboral. Este proceso se lleva a cabo mediante el Formulario I-9, el cual es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores.

El proceso requiere que los trabajadores, ya sean ciudadanos o inmigrantes, presenten documentos que validen su identidad y su autorización legal para trabajar. En caso de que la documentación sea falsa, inválida o no coincida con los registros oficiales, la legislación impone al empleador la obligación de tomar medidas inmediatas, lo que puede resultar en la terminación automática del contrato laboral.

Inmigrantes en alerta: despidos y deportaciones por incumplimiento de requisitos

El Formulario I-9 exige que todos los empleados presenten documentos que prueben dos aspectos fundamentales: identidad y autorización para trabajar. Estos documentos se clasifican en tres Listas (A, B y C). Es suficiente presentar uno de la lista A; o uno de la lista B y uno de la lista C para verificar la elegibilidad laboral.

Los inmigrantes son quienes más riesgo enfrentan en este procedimiento . Una irregularidad en la documentación puede resultar no solo en el despido, sino también en la pérdida de estatus migratorio y la iniciación de un proceso de deportación. Incluso los residentes legales pueden verse afectados si no actualizan oportunamente su documentación o presentan credenciales caducadas.

Lista A - Documentos que prueban identidad y autorización laboral al mismo tiempo

Pasaporte estadounidense vigente o vencido.

Tarjeta de residente permanente (Green Card, Form I-551).

Documento de Autorización de Empleo (EAD, Form I-766).

Pasaporte extranjero con visa de trabajo vigente y Formulario I-94 con anotación de admisión.

Lista B - Documentos que prueban solo identidad (se deben combinar con uno de la Lista C)

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por un estado.

Tarjeta de identificación escolar con fotografía.

Tarjeta de registro de votante.

Documento militar estadounidense con foto.

Lista C - Documentos que prueban solo autorización laboral (se deben combinar con uno de la Lista B)

Tarjeta de Seguro Social (no válida si indica “not valid for employment”).

Certificado de nacimiento emitido por un estado de EE. UU.

Certificado de naturalización.

Documento emitido por el DHS que autorice el empleo.

