La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de un país. Esta medida comenzó a regir a partir de hoy y estos extranjeros deberán abandonar el país de inmediato.

Atención: todos estos inmigrantes serán deportados y deben abandonar el país a partir de hoy

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que todos los inmigrantes provenientes de Birmania dejarán de estar protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y serán deportados de inmediato por las autoridades migratorias.

Los birmanos perdieron su estatus migratorio y deberán buscar vías alternativas para permanecer en el país de manera legal. Sin embargo, la expiración se hará efectiva el 26 de enero de 2026.

Estados Unidos revocó el TPS de todos los birmanos y serán deportados de inmediato. Fuente: Archivo.

¿Qué pueden hacer estos inmigrantes para no ser deportados de inmediato?

Los beneficiarios del TPS provenientes de Birmania pueden explorar una serie de alternativas para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. Entre las opciones más viables, las autoridades recomiendan a los extranjeros a verificar si se cumplen los requisitos para otra categoría de visa, residencia permanente o asilo.

Las autoridades aconsejan consultar a un abogado especializado, ya que cada caso es distinto y la ley es compleja.