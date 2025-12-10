El Gobierno de los Estados Unidos mantiene un régimen estricto respecto a las normativas para que una persona ingrese de forma legal al país. Sin embargo, hay un grupo determinado de personas que pueden cruzar los puntos fronterizos sin la necesidad de presentar el pasaporte o una visa.

Mientras la mayoría de los visitantes debe cumplir estrictos requisitos de documentación, estas personas atraviesan los controles de manera automática y completamente legal gracias a un estatus que las coloca en una categoría única dentro del país.

Sin visa ni pasaporte: estas personas pueden ingresar de forma legal a Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, y las respectivas entidades que se desprenden de él, establecen políticas muy estrictas que todos los extranjeros deben respetar para poder ingresar al país. Asimismo, las autoridades tienen a disposición múltiples documentos que las personas deben solicitar en base a sus necesidades y requerimientos.

Esta regla aplica, entre tantos grupos, a los nacidos en Samoa Americana que poseen el estatus de nacionales estadounidenses no ciudadanos. Aunque no cuentan con ciudadanía plena, su vínculo jurídico con Estados Unidos determina que sus desplazamientos se consideren internos dentro del territorio nacional.

Los nativos americanos de Samoa pueden ingresar al país sin presentar pasaporte ni visa. Fuente: Archivo.

Por esta razón no se les exige visa y su ingreso no se procesa como llegada internacional. Tampoco se les solicita pasaporte, ya que para la ley federal no están ingresando desde el exterior en términos migratorios, sino desde un territorio propio del país.

Qué documentación deben presentar

Aunque están exceptuados del pasaporte y de la visa, sí deben demostrar identidad y nacionalidad. Usualmente presentan una identificación oficial vigente junto a un acta de nacimiento certificada que acredite su condición de nacionales estadounidenses.

Esta verificación es necesaria para distinguirlos de viajeros procedentes de otros países que sí deben cumplir con los requisitos migratorios tradicionales.

En determinados casos se aceptan documentos emitidos por el propio gobierno territorial, siempre que permitan confirmar la nacionalidad y cumplir con los controles de seguridad aplicados en todo Estados Unidos.

Todos los requisitos que deben cumplir