Estados Unidos permite que millones de extranjeros ingresen legalmente al país sin necesidad de solicitar una visa tradicional, sin tener pasaporte estadounidense y sin ser residentes permanentes, siempre que hayan completado a tiempo la autorización correspondiente al programa que otorga esta excepción.

Este sistema funciona como un acceso simplificado para ciudadanos de países aprobados, quienes pueden viajar por turismo o negocios sin pasar por entrevistas consulares.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos permite el ingreso legal de todos los que puedan mostrar este documento

Se trata del Visa Waiver Program (VWP), que elimina la necesidad de tramitar una visa B1/B2 tradicional en la embajada o el consulado. En lugar de ello, el viajero solo tiene que solicitar la autorización ESTA, pagar la tarifa correspondiente y esperar aprobación electrónica.

Si el documento se obtiene a tiempo, Estados Unidos permitirá la entrada legal al país sin entrevistas presenciales, sin formularios extensos y sin demoras consulares.

De esta manera, millones de extranjeros pueden entrar al país sin visa ni Green Card, siempre que pertenezcan a países habilitados y hayan completado el trámite antes del viaje. La autorización es válida para turismo, negocios, conexiones aéreas y visitas breves, siempre que la estadía no supere los 90 días.

Estados Unidos permite el ingreso sin visa, ni pasaporte, ni Green Card a todos los que puedan obtener la autorización ESTA. Foto: Shutterstock.

¿Quiénes pueden obtener este documento?

No todos los países pueden utilizar el VWP. Estados Unidos solo permite el ingreso sin visa a ciudadanos de naciones que cumplen estándares de seguridad, verificación biométrica y cooperación internacional. Entre ellos se encuentran:

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Reino Unido

San Marino

Suecia

Suiza

Australia

Brunéi

Corea del Sur

Japón

Nueva Zelanda

Singapur

Taiwán

Chile (único país latinoamericano participante)

Los viajeros deben poseer un pasaporte vigente emitido por un país participante y, además, deben obtener antes del viaje la aprobación del sistema ESTA.