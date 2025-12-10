En esta noticia

Estados Unidos permite que millones de extranjeros ingresen legalmente al país sin necesidad de solicitar una visa tradicional, sin tener pasaporte estadounidense y sin ser residentes permanentes, siempre que hayan completado a tiempo la autorización correspondiente al programa que otorga esta excepción.

Este sistema funciona como un acceso simplificado para ciudadanos de países aprobados, quienes pueden viajar por turismo o negocios sin pasar por entrevistas consulares.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos permite el ingreso legal de todos los que puedan mostrar este documento

Se trata del Visa Waiver Program (VWP), que elimina la necesidad de tramitar una visa B1/B2 tradicional en la embajada o el consulado. En lugar de ello, el viajero solo tiene que solicitar la autorización ESTA, pagar la tarifa correspondiente y esperar aprobación electrónica.

Si el documento se obtiene a tiempo, Estados Unidos permitirá la entrada legal al país sin entrevistas presenciales, sin formularios extensos y sin demoras consulares.

De esta manera, millones de extranjeros pueden entrar al país sin visa ni Green Card, siempre que pertenezcan a países habilitados y hayan completado el trámite antes del viaje. La autorización es válida para turismo, negocios, conexiones aéreas y visitas breves, siempre que la estadía no supere los 90 días.

Estados Unidos permite el ingreso sin visa, ni pasaporte, ni Green Card a todos los que puedan obtener la autorización ESTA. Foto: Shutterstock.
¿Quiénes pueden obtener este documento?

No todos los países pueden utilizar el VWP. Estados Unidos solo permite el ingreso sin visa a ciudadanos de naciones que cumplen estándares de seguridad, verificación biométrica y cooperación internacional. Entre ellos se encuentran:

  • Alemania
  • Andorra
  • Austria
  • Bélgica
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Irlanda
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Reino Unido
  • San Marino
  • Suecia
  • Suiza
  • Australia
  • Brunéi
  • Corea del Sur
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Singapur
  • Taiwán
  • Chile (único país latinoamericano participante)

Los viajeros deben poseer un pasaporte vigente emitido por un país participante y, además, deben obtener antes del viaje la aprobación del sistema ESTA.